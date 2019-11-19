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Стильно, модно, молодежно: проректор вуза зачитала рэп для студентов

Валерия Касамара из Высшей школы экономики продемонстрировала свой флоу.

Стильно, модно, молодежно: проректор вуза зачитала рэп для студентов
Валерия Касамара зачитала рэп для участников олимпиады. Фото: hse.ru/news/

А твой ректор может в рэп? В рамках олимпиады «Я — профессионал» был запущен хип-хоп челлендж. Участникам предлагалось перечислить 64 направления научного соревнования речитативом под бит. Желающих особо не нашлось, поэтому «показать класс» пришлось организатору мероприятия — проректору Высшей школы экономики, 43-летней Валерии Касамаре.

Она записала ролик, на котором сама читает рэп с названиями всех направлений олимпиады. Стильно, модно, молодежно, многих комментаторов этот ход восхитил.

Хотя качество записи трека оставляет желать лучшего. Некоторые слова в произношении ученой дамы оказались «проглочены». Или их просто криво «склеили» во время мастеринга. Вдобавок ролик смонтирован так, что не видно, действительно ли преподаватель может так быстро произносить слова.

Уверены, в стране есть работники вузов, которые могут зачитать гораздо лучше и без технологий монтажа. Молодые таланты, не стоит скрываться, примите челлендж и покажите себя!

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Тэги:

ВУЗВысшая школа экономикипреподавательрэп
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Стильно, модно, молодежно: проректор вуза зачитала рэп для студентов
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