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Адвокат историка Соколова назвал активную фазу луны причиной убийства аспирантки

В разговоре с журналистами Александр Почуев заявил, что его подзащитный болен, а на его состояние повлияли внешние факторы.

Адвокат историка Соколова назвал активную фазу луны причиной убийства аспирантки
Луна и фонари Дворцового моста. Фото: КП/Золото Олег

Представляющий интересы историка Соколова адвокат Александр Почуев уверен – на психологическое состояние его подзащитного в момент убийства повлияли внешние обстоятельства. А именно – активная фаза луны, со дня на день ожидалось полнолуние. Журналистам адвокат рассказал, что буквально на днях общался с психиатрами, которые изучают личность Соколова. Эксперты уверены – на состоянии доцента могла сказаться позиция спутника земли.

Кроме того, Почуев намекнул – его подзащитный, скорее всего, болен шизофренией. Ведь только в этом случае можно говорить о том, что человек шел на нарушение не по собственному желанию. Сейчас, по уверениям юриста, состояние Соколова оценивается как удовлетворительное – историк содержится в общей камере, претензий у него нет. Ответить же на вопрос, что именно стало причиной попытки самоубийства – сам факт преступления или задержание, Почуев ответить не смог, резюмирует «Подъем».

Напомним, ранее стало известно, что адвокаты обвиняемого в жестоком убийстве Анастасии Ещенко Олега Соколова намерены настаивать на его невиновности, несмотря на наличие ряда улик. Они уверены – мужчина оговорил себя.

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Адвокат историка Соколова назвал активную фазу луны причиной убийства аспирантки
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