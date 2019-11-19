Девушка Тимати показала свою прелесть

Модель и возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова совершенно случайно показала то, что должно было оставаться в тайне.

В середине октября 2019 года модель успешно родила здорового и крепкого мальчика, которого назвали Ратмир, в честь друга Тимура Ратмира Шишкова, который трагически погиб в автокатастрофе 12 лет назад.

С момента родов звездная пара старается не показывать лицо Ратмира на публике, все фото в соцсетях закрыты стикерами. Но буквально на днях Анастасия допустила ошибку и теперь полюбоваться маленьким Ратмиром могут все желающие.

В минувший понедельник Анастасия и Тимати посетили бал дебютанток журнала Tatler, где вездесущие папарацци сфотографировали пару, а рассмотрев снимки повнимательнее, заметили, что случайно сняли еще и Ратмира, который был на заставке телефона модели.