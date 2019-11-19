«Долой толстый живот»: 41-летняя Пегова борется с «жировыми отложениями»

Помимо занятий в тренажерном зале, Ирина не забывает и о новейших аппаратных процедурах, применяемых в салонах красоты.

41-летняя Ирина Пегова решила всерьез заняться своей фигурой. Все лето знаменитость выходила на утренние пробежки. Даже находясь в командировке в Санкт-Петербурге, актриса старалась не пропускать ежедневных тренировок. Вместо занятий в тренажерном зале в солнечную и теплую погоду Ирина бегала по набережной Фонтанки, совмещая приятное с полезным. Пегова насыщала легкие кислородом, любуясь красотами города и прорабатывала мышцы ног. Об этом сама актриса рассказывала верным почитателям в Stories своей страницы в Instagram.

В осенний период времени Ирина уже стала ходить в спортзал. В одном из интервью знаменитость утверждала, что никогда не комплексовала из-за недостатков собственной фигуры. Бывали моменты, когда актриса садилась на диету. Однако в большинстве случаев из-за плотного съемочного графика Ирина забывала о полноценном перекусе. И в такие дни артистку выручали только опытные ассистенты, которые приносили на площадку воду.

Пегова не скрывает: она старается идти в ногу со временем. Не так давно знаменитость открыла для себя дополнительную пользу аппаратных процедур по борьбе с лишним весом. Ирина объявила войну «жировым отложениям», посетив клинику эстетической медицины.

«Новый крутой аппарат… Тренировка мышц и сжигание жировых отложений… Долой толстый живот и попу… Применяется на две зоны: на ягодичную и зону живота. Хотя я вот только-только из тренажерного зала. Пока мне все нравится», — добавила Пегова, отметив, что она решила провести работу над ошибками природы и последствий неправильного питания.

Примечательно, что в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro профессиональный массажист Николай Соловьев с уверенностью заявил, что любые аппаратные процедуры вряд ли смогут сравниться с качественным ручным массажем. Именно благодаря антицеллюлитному массажу можно избавиться от пресловутой «апельсиновой корки» на проблемных зонах. По мнению эксперта, нельзя полагаться только на кабинетные процедуры. Огромную роль в похудении играет правильное питание в совокупности с фитнесом. Соловьев не скрывает: после тренировок мышцы восстанавливаются значительно быстрей, если подключить ручной массаж.

В свою очередь, фитнес-эксперт Эдуард Коневский уверен, что подобные аппаратные процедуры должны проводиться на регулярной основе для получения вменяемого результата.