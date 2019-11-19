«Долой толстый живот»: 41-летняя Пегова борется с «жировыми отложениями»

41-летняя Ирина Пегова решила всерьез заняться своей фигурой. Все лето знаменитость выходила на утренние пробежки. Даже находясь в командировке в Санкт-Петербурге, актриса старалась не пропускать ежедневных тренировок. Вместо занятий в тренажерном зале в солнечную и теплую погоду Ирина бегала по набережной Фонтанки, совмещая приятное с полезным. Пегова насыщала легкие кислородом, любуясь красотами города и прорабатывала мышцы ног. Об этом сама актриса рассказывала верным почитателям в Stories своей страницы в Instagram.
В осенний период времени Ирина уже стала ходить в спортзал. В одном из интервью знаменитость утверждала, что никогда не комплексовала из-за недостатков собственной фигуры. Бывали моменты, когда актриса садилась на диету. Однако в большинстве случаев из-за плотного съемочного графика Ирина забывала о полноценном перекусе. И в такие дни артистку выручали только опытные ассистенты, которые приносили на площадку воду.
Пегова не скрывает: она старается идти в ногу со временем. Не так давно знаменитость открыла для себя дополнительную пользу аппаратных процедур по борьбе с лишним весом. Ирина объявила войну «жировым отложениям», посетив клинику эстетической медицины.
«Новый крутой аппарат… Тренировка мышц и сжигание жировых отложений… Долой толстый живот и попу… Применяется на две зоны: на ягодичную и зону живота. Хотя я вот только-только из тренажерного зала. Пока мне все нравится», — добавила Пегова, отметив, что она решила провести работу над ошибками природы и последствий неправильного питания.
Примечательно, что в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro профессиональный массажист Николай Соловьев с уверенностью заявил, что любые аппаратные процедуры вряд ли смогут сравниться с качественным ручным массажем. Именно благодаря антицеллюлитному массажу можно избавиться от пресловутой «апельсиновой корки» на проблемных зонах. По мнению эксперта, нельзя полагаться только на кабинетные процедуры. Огромную роль в похудении играет правильное питание в совокупности с фитнесом. Соловьев не скрывает: после тренировок мышцы восстанавливаются значительно быстрей, если подключить ручной массаж.
В свою очередь, фитнес-эксперт Эдуард Коневский уверен, что подобные аппаратные процедуры должны проводиться на регулярной основе для получения вменяемого результата.
«С помощью аппаратного массажа вы создаете определенные условия, при которых мышечная масса набирается, улучшается ее качество и состав. Но, как только вы отказываете себе в данной услуге, уже через две недели происходит потеря результата как минимум на тридцать процентов. Именно поэтому заменить нормальные тренировки аппаратным массажем нельзя! Вы просто подсаживаетесь на эту опцию», — добавил специалист.