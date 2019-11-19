НОВОСТИ

Из-за махинаций американцев Россия осталась без «Мисс Вселенной»

Организаторы конкурса красоты слишком поздно сообщили о дате проведения.

Из-за махинаций американцев Россия осталась без «Мисс Вселенной»
Алина Санько на церемонии награждения «Мисс Россия-2019». Фото: Komsomolskaya Pravda

«Мисс Россия-2019» Алина Санько не поедет на конкурс «Мисс Вселенная» в Америку. У нее просто нет на это времени.

«В этом году, к сожалению, организация конкурса «Мисс Вселенная» очень поздно сообщила о датах и месте проведения финала. Мы планировали, что Алина Санько отправится на два конкурса: «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». В этом году конкурсы накладываются, один пройдет 8 декабря, а другой — 14. Мы об этом узнали меньше месяца назад», — цитирует ТАСС директора «Мисс Россия» Анастасию Беляк.

По ее словам, у Алины недостаточно времени на получение американской визы. Да и она не успеет подготовиться к «Мисс Вселенной», так сейчас активно занята более важным конкурсом «Мисс Мира», который пройдет 14 декабря в Лондоне.

Попутно 20-летняя красавица Санько готовится к сессии, пишет картины и участвует в благотворительных акциях.

Напомним, что одним из призов «Мисс Россия» была путевка на оба заграничных конкурса. Получается, что одного из них студентка из Ростовской области лишилась по техническим причинам.

Да и теперь некому будет защищать идеалы русской красоты в Америке. Давайте хотя бы Бузову пошлем или Гагарину…

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Мисс Вселенная»«Мисс Россия»Алина СанькоАмерикаМисс МираМисс Мира-2019
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Из-за махинаций американцев Россия осталась без «Мисс Вселенной»
Интересно?
Поделись с друзьями: