Из-за махинаций американцев Россия осталась без «Мисс Вселенной»

«Мисс Россия-2019» Алина Санько не поедет на конкурс «Мисс Вселенная» в Америку. У нее просто нет на это времени.

«В этом году, к сожалению, организация конкурса «Мисс Вселенная» очень поздно сообщила о датах и месте проведения финала. Мы планировали, что Алина Санько отправится на два конкурса: «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». В этом году конкурсы накладываются, один пройдет 8 декабря, а другой — 14. Мы об этом узнали меньше месяца назад», — цитирует ТАСС директора «Мисс Россия» Анастасию Беляк.

По ее словам, у Алины недостаточно времени на получение американской визы. Да и она не успеет подготовиться к «Мисс Вселенной», так сейчас активно занята более важным конкурсом «Мисс Мира», который пройдет 14 декабря в Лондоне.

Попутно 20-летняя красавица Санько готовится к сессии, пишет картины и участвует в благотворительных акциях.

Напомним, что одним из призов «Мисс Россия» была путевка на оба заграничных конкурса. Получается, что одного из них студентка из Ростовской области лишилась по техническим причинам.

Да и теперь некому будет защищать идеалы русской красоты в Америке. Давайте хотя бы Бузову пошлем или Гагарину…