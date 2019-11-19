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Адвокат доцента Соколова продолжает настаивать на невиновности преподавателя после попытки суицида

Александр Почуев подтвердил – его подзащитный действительно пытался свести счеты с жизнью.

Адвокат доцента Соколова продолжает настаивать на невиновности преподавателя после попытки суицида
Замок на двери камеры для заключенных во время судебного заседания. Фото: КП/Булатов Алексей

Адвокат обвиняемого в убийстве историка СПбГУ Олега Соколова продолжает настаивать на невиновности своего подзащитного. 19 ноября Алксандр Почуев подтвердил ранее появившуюся в медиа информацию о том, что во время следственных действий 63-летний доцент пытался покончить с собой. Официальный представитель рассказал, что «событие имело место быть», однако комментировать случившееся – не в его полномочиях.

«Это было не на следственных действиях, а в перерыве между ними. Данный вопрос находится в ведомстве МВД, которое осуществляло конвоирование. Суицид был пресечен силовиками своевременно, угрозы для третьих лиц не было», — отметил Почуев.

Telegram-канал «Подъем» также отмечает, что сейчас защита Соколова намерена настаивать на невиновности ученого. Там подчеркивают – признательные показания не говорят о том, что мужчина действительно совершил убийство аспирантки Ещенко. На вопрос же, зачем Соколов признался в содеянном, Почуев ответил – его подзащитный совершил самооговор.

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Адвокат доцента Соколова продолжает настаивать на невиновности преподавателя после попытки суицида
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