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Два пензяка сварились заживо в салоне провалившейся в яму машины

На месте страшного ЧП сейчас трудятся спасатели.

Два пензяка сварились заживо в салоне провалившейся в яму машины
Автомобиль провалился под асфальт. Фото: Укладов Олег/КП

В Пензе два человека сварились заживо после того, как автомобиль провалился в яму с кипятком. По сообщениям местных СМИ, трагедия, унесшая жизни сразу двух человек, произошла утром на улице Аустрина в районе Севера прямо напротив жилых домов. В какой-то момент на парковке разрушился асфальт, из-за чего транспортное средство мгновенно оказалось под землей.

Очевидцы рассказали порталу «Пенза-Пресс», что в момент случившегося в «Ладе Ларгус» находились два человека. Машина с людьми внутри ушла под землю за считанные минуты. Люди вспоминают, что пензяки пытались выбраться, однако кипяток не оставил им шансов. В этом месте, отмечают знающие люди, проходят тепловые сети.

Сейчас на месте случившегося трудятся спасатели. Они извлекают тела погибших, а также само транспортное средство. В местном МЧС ситуацию пока не комментируют. Предположительно, прорыв участка произошел из-за подмыва водой земли в этом месте. Кто будет отвечать за смерть людей, станет известно позже.

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Два пензяка сварились заживо в салоне провалившейся в яму машины
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