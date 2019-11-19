НОВОСТИ

Сладкоголосый мошенник стырил у доверчивой пенсионерки 2 миллиона рублей

При этом они ни разу не виделись — злоумышленник провернул аферу по телефону.

Сладкоголосый мошенник стырил у доверчивой пенсионерки 2 миллиона рублей
Телефонные разводы: ловкость губ и никакого мошенничества. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Подмосковных Люберцах полицейские задержали мошенника, который сумел «выцыганить» у пожилой женщины 2 миллиона рублей с помощью телефона.

Стражам порядка удалось выяснить, что неоднократно судимый мужчина позвонил жительнице Калининградской области и представился менеджером интернет-магазина. Пенсионерка часто заказывала товары в Сети, поэтому решила выслушать предложение звонившего. А тот убедил даму, что ей просто необходима новая банковская карта, чтобы было удобнее совершать покупки.

«Мужчина так вежливо и уверенно общался с пенсионеркой, что потерпевшая предоставила ему полный контроль над своим онлайн-приложением банка», — рассказали в пресс-службе полиции.

Когда карта была выпущена, мошенник получил к ней доступ и перевел на нее все деньги со счетов пенсионерки, сумма получилась около 2 миллионов рублей.

Стражам порядка было нелегко вычислить злоумышленника — он делал всё, чтобы законсперировать свои действия. Проводя операции через онлайн-банк, выезжал на автомобиле из Подмосковья в соседний регион, а обналичивать средства вообще отправился в Краснодарский край. При этом мужчина прятал лицо под шарфом, а 13 его мобильных телефонов были зарегистрированы на подставных лиц.

Но уловки не помогли «великому комбинатору» избежать поимки. Сейчас он доставлен в Калининград, где на время расследования заключен под стражу.

История напоминает басню про ворону и лисицу. А мораль в ней такова: не стоит доверять свои деньги людям, которых вы в глаза никогда не видели. И даже тем, кого видели, не всегда стоит.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

жертва мошенниковКалининградмошенникмошенникимошенничествоПодмосковьеПреступление
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сладкоголосый мошенник стырил у доверчивой пенсионерки 2 миллиона рублей
Интересно?
Поделись с друзьями: