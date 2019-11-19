Сладкоголосый мошенник стырил у доверчивой пенсионерки 2 миллиона рублей

При этом они ни разу не виделись — злоумышленник провернул аферу по телефону.

В Подмосковных Люберцах полицейские задержали мошенника, который сумел «выцыганить» у пожилой женщины 2 миллиона рублей с помощью телефона.

Стражам порядка удалось выяснить, что неоднократно судимый мужчина позвонил жительнице Калининградской области и представился менеджером интернет-магазина. Пенсионерка часто заказывала товары в Сети, поэтому решила выслушать предложение звонившего. А тот убедил даму, что ей просто необходима новая банковская карта, чтобы было удобнее совершать покупки.

«Мужчина так вежливо и уверенно общался с пенсионеркой, что потерпевшая предоставила ему полный контроль над своим онлайн-приложением банка», — рассказали в пресс-службе полиции.

Когда карта была выпущена, мошенник получил к ней доступ и перевел на нее все деньги со счетов пенсионерки, сумма получилась около 2 миллионов рублей.

Стражам порядка было нелегко вычислить злоумышленника — он делал всё, чтобы законсперировать свои действия. Проводя операции через онлайн-банк, выезжал на автомобиле из Подмосковья в соседний регион, а обналичивать средства вообще отправился в Краснодарский край. При этом мужчина прятал лицо под шарфом, а 13 его мобильных телефонов были зарегистрированы на подставных лиц.

Но уловки не помогли «великому комбинатору» избежать поимки. Сейчас он доставлен в Калининград, где на время расследования заключен под стражу.

История напоминает басню про ворону и лисицу. А мораль в ней такова: не стоит доверять свои деньги людям, которых вы в глаза никогда не видели. И даже тем, кого видели, не всегда стоит.