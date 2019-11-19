Стало известно о состоянии госпитализированного худрука Малого театра Юрия Соломина

Сейчас он находится не в реанимации, а в обычной палате.

Художественный руководитель Малого театра, популярный актер и режиссер 84-летний Юрий Соломин находится в клинике, но его состояние не критическое. В пресс-службе театра пояснили, что поводов для беспокойства нет. Актёр сейчас в обычной палате, а не в реанимации, как утверждали некоторые СМИ.

Отметим, что решение о госпитализации худрука Малого театра приняли его близкие. Они решили перестраховаться. Дело в том, что несколько дней назад у него неожиданно поднялась температура. При этом сбивать ее было достаточно проблематично, сообщает «Комсомольская правда».

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Ранее прошла информация, что Юрий Соломин находится в тяжелом состоянии в реанимации. Якобы у него разыгралась пневмония. Отмечалось, что у него сильнейшие боли по всему телу. Эта информация не подтвердилась.

Юрий Соломин сыграл за свою творческую актерскую карьеру не в одном десятке фильмов. Все зрители знают его по ролям в таких картинах, как «Адъютант его превосходительства» «Хождение по мукам» и многим другим.