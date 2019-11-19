«Хочется чего-то гаденького»: Снигирь наседает на фастфуд, чтобы поправиться

36-летняя Юлия Снигирь не стала скрывать: она решила набрать вес по многочисленным просьбам телезрителей. В подтверждении своих слов возлюбленная Евгения Цыганова обнародовала свежий снимок, который был сделан в одном из столичных заведений быстрого питания. Актриса поправляется с помощью фастфуда. Однако близкая подруга экс-супруги Гелы Месхи и по совместительству крестная мама ее младшей дочери Беллы — Екатерина Вуличенко заявила, что не поверила своим глазам, увидев, как Юлия ест калорийную пищу.

«Не верю!» — отметила подруга Климовой.

В свою очередь, диетолог Елена Соломатина в интервью Teleprogramma.pro прокомментировала желание Снигирь поправиться за счет трансжиров. По мнению эксперта, поедание фастфуда — это не самый лучший способ набрать вес: при попытке решить проблему с «излишней худобой» многой забывают об организме.

«Безусловно, поправляться нужно исключительно на здоровых продуктах питания. Иногда достаточно увеличить суточную долю калорийности, не прибегая к фастфуду и трансжирам. Бывают моменты, когда хочется чего-то гаденького… А вы подумайте, каким нагрузкам подвергнете свой организм. Ведь все, что мы имеем в зрелом возрасте — ничто иное, как отражение образа жизни в совокупности с генетикой», — сетует диетолог.

Елена советует всем девушка, мечтающим набрать вес, обратить внимание на полезные, но калорийные продукты — включить в рацион грецкие орехи, белок — только мясо говядины или свинины лучше готовить на пару. Также можно добавлять в салаты немного оливкового или льняного масла. Все это, по мнению специалиста, поможет удержать красивый мышечный рельеф, без образования жировых складок или возникновения целлюлита.