НОВОСТИ

«Хочется чего-то гаденького»: Снигирь наседает на фастфуд, чтобы поправиться

Диетолог Елена Соломатина прокомментировала идею актрисы набрать вес с помощью трансжиров.

«Хочется чего-то гаденького»: Снигирь наседает на фастфуд, чтобы поправиться
Юлия Снигирь (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Юлия Снигирь не стала скрывать: она решила набрать вес по многочисленным просьбам телезрителей. В подтверждении своих слов возлюбленная Евгения Цыганова обнародовала свежий снимок, который был сделан в одном из столичных заведений быстрого питания. Актриса поправляется с помощью фастфуда. Однако близкая подруга экс-супруги Гелы Месхи и по совместительству крестная мама ее младшей дочери Беллы — Екатерина Вуличенко заявила, что не поверила своим глазам, увидев, как Юлия ест калорийную пищу.

«Не верю!» — отметила подруга Климовой.

Актриса Юлия Снигирь
Юлия Снигирь пытается набрать вес с помощью фастфуда (Фото: Instagram.com/yuliasnigir)

В свою очередь, диетолог Елена Соломатина в интервью Teleprogramma.pro прокомментировала желание Снигирь поправиться за счет трансжиров. По мнению эксперта, поедание фастфуда — это не самый лучший способ набрать вес: при попытке решить проблему с «излишней худобой» многой забывают об организме.

«Безусловно, поправляться нужно исключительно на здоровых продуктах питания. Иногда достаточно увеличить суточную долю калорийности, не прибегая к фастфуду и трансжирам. Бывают моменты, когда хочется чего-то гаденького… А вы подумайте, каким нагрузкам подвергнете свой организм. Ведь все, что мы имеем в зрелом возрасте — ничто иное, как отражение образа жизни в совокупности с генетикой», — сетует диетолог.

Елена советует всем девушка, мечтающим набрать вес, обратить внимание на полезные, но калорийные продукты — включить в рацион грецкие орехи, белок — только мясо говядины или свинины лучше готовить на пару. Также можно добавлять в салаты немного оливкового или льняного масла. Все это, по мнению специалиста, поможет удержать красивый мышечный рельеф, без образования жировых складок или возникновения целлюлита.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений Цыгановестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильЮлия Снигирь
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Хочется чего-то гаденького»: Снигирь наседает на фастфуд, чтобы поправиться
Интересно?
Поделись с друзьями: