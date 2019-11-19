«Качали» на полную: под Москвой накрыли крупнейшую в России нарколабораторию

В Подмосковье силовики ликвидировали крупнейшую за последние годы подпольную нарколабораторию в стране. Об этом утром 19 ноября сообщила пресс-служба МВД России.

«Фабрика», развернувшаяся на 4 гектарах бывшего фермерского хозяйства в Серпуховском районе, производила «синтетику» в промышленных масштабах. Даже в момент появления полицейских цеха работали на полную катушку.

«В двух помещениях находились химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались определенные ингредиенты. Затем полученные кристаллы высушивались и расфасовывались по мелким и крупным партиям», — рассказали в полиции.

Оперативники прикинули, что за месяц здесь производилось около 1,5 тонны синтетических наркотиков. На месте был обнаружен целый склад с химическими реактивами.

Правоохранители изъяли более 100 килограммов «отравы» в сухой форме и 1,5 тонны в жидкой. Также на месте были трое граждан Украины, которые выполняли функции химиков-технологов и один курьер-закладчик.

Организатора производства тоже удалось поймать. Выяснилось, что группировка продавала свой «продукт» через Интернет-магазин. Кроме того, они предлагали клиентам и ингредиенты, чтобы те сами готовили наркотики в лабораториях поменьше.

Только остановленные полицией поставки «товара» предназначались для Новосибирской, Тверской, Владимирской, Курской, Калужской и Архангельской областей, а также для Татарстана, Бурятии и других регионов.

Все задержанные заключены под стражу, возбуждено дело по статье 228 УК РФ, расследование продолжается.