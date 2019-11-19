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«Работают за еду»: Миро высмеяла нашумевшую фотосессию Шишковой и Решетовой

Девушки снялись вместе в рекламе российского косметического бренда.

«Работают за еду»: Миро высмеяла нашумевшую фотосессию Шишковой и Решетовой
Алена Шишкова. Фото https://www.instagram.com/missalena.92/

Бывшая девушка Тимати Алена Шишкова и его нынешняя пассия Анастасия Решетова недавно засветились в совместной рекламной фотосессии. Положив на шею змей и прижавшись друг к другу, они сфотографировались с баночками кремов.

Кто-то нашел эту акцию трогательной, а кто-то злобно пошутил: «Четыре змеи». Ведь не трудно догадаться, что девушки пошли на этот акт ради денег.

Не осталась в стороне от обсуждения фотосессии и блогер Лена Миро.

«Меня тут просят написать, что я думаю о совместной фотосессии наложниц Тимати: Шишковой и Решетовой. «Ну, мерзость же», — пишут девчонки. Нет, зайки, вы не понимаете всей мерзости действа. Это ведь не инициатива самих наложниц», — написала она.

Лена уверенна, что идея фотосессии принадлежит не девушкам, а матери Тимати Симоне, которая, по словам Миро, «отжала детей себе». И именно ей отправится гонорар.

«А что же девочкам? Ну, им дадут еду. Во всяком случае, Решетову точно покормят», — считает блогер.

А вам понравилась эта фотосессия? Насколько она искренняя на ваш взгляд?

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Тэги:

Алена ШишковаАнастасия РешетоваЛена Миро
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«Работают за еду»: Миро высмеяла нашумевшую фотосессию Шишковой и Решетовой
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