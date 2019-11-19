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Быть ли свадьбе? Таролог Кинжинов пророчит Шепелеву разлад с возлюбленной

Финалист восемнадцатого сезона шоу «Битва экстрасенсов» сомневается, что гражданский муж Жанны Фриске захочет узаконить отношения с Екатериной Тулуповой.

Быть ли свадьбе? Таролог Кинжинов пророчит Шепелеву разлад с возлюбленной
Дмитрий Шепелев (Фото: Globallookpress.com)

На днях Дмитрий Шепелев опубликовал в Instagram редкий кадр. На фото ведущий программы «На самом деле» запечатлен в компании нынешней возлюбленной. По словам шоумена, он не мог оставить без внимания многочисленные публикации в СМИ о его скорой женитьбе. Отвечать на вопросы поклонников о возможном бракосочетании телеведущий не стал, решив поинтересоваться у подписчиков, приходилось ли им знакомить своих детей с новой половинкой.

Напомним, что после смерти гражданской жены Жанны Фриске телеведущий оставил за собой право опеки над единственным сыном Платоном. В апреле мальчику исполнилось шесть лет. В интервью Teleprogramma.pro финалист восемнадцатого сезона проекта «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов выразил сомнения о долговечности нового союза Шепелева и его нынешней избранницы Екатерины Тулуповой. Таролог полагает, что Дмитрий вряд ли решится узаконить отношения.

«Супружеского брака между новой парой я не вижу, отношения эти не крепкие и вряд ли будут долгими. Даже если свадьба и состоится, то она будет очень скоротечной», — добавил Кинжинов.

Высказался экстрасенс и по поводу примирения семьи покойной Жанны Фриске с Шепелевым. Финалист «битвы» уверен, что родственники экс-солистки группы «Блестящие», впрочем как и ее гражданский муж, вряд ли смогут наладить отношения.

«Мир между ними не настанет никогда, даже перемирия не будет. Да и не нужно оно (перемирие) им — ни одной, ни другой стороне. А вообще, считаю, что эту тему (скандалы между Шепелевым и семьёй Фриске) пора давно оставить. Так будет лучше для всех», — экспертно резюмировал таролог.

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Тэги:

Александр Кинжиновдети звездДмитрий ШепелевЕкатерина ТулуповаЖанна ФрискеЗвездные детиПрограмма «Битва экстрасенсов»
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Быть ли свадьбе? Таролог Кинжинов пророчит Шепелеву разлад с возлюбленной
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