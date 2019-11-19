Быть ли свадьбе? Таролог Кинжинов пророчит Шепелеву разлад с возлюбленной

На днях Дмитрий Шепелев опубликовал в Instagram редкий кадр. На фото ведущий программы «На самом деле» запечатлен в компании нынешней возлюбленной. По словам шоумена, он не мог оставить без внимания многочисленные публикации в СМИ о его скорой женитьбе. Отвечать на вопросы поклонников о возможном бракосочетании телеведущий не стал, решив поинтересоваться у подписчиков, приходилось ли им знакомить своих детей с новой половинкой.

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Напомним, что после смерти гражданской жены Жанны Фриске телеведущий оставил за собой право опеки над единственным сыном Платоном. В апреле мальчику исполнилось шесть лет. В интервью Teleprogramma.pro финалист восемнадцатого сезона проекта «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов выразил сомнения о долговечности нового союза Шепелева и его нынешней избранницы Екатерины Тулуповой. Таролог полагает, что Дмитрий вряд ли решится узаконить отношения.

«Супружеского брака между новой парой я не вижу, отношения эти не крепкие и вряд ли будут долгими. Даже если свадьба и состоится, то она будет очень скоротечной», — добавил Кинжинов.

Высказался экстрасенс и по поводу примирения семьи покойной Жанны Фриске с Шепелевым. Финалист «битвы» уверен, что родственники экс-солистки группы «Блестящие», впрочем как и ее гражданский муж, вряд ли смогут наладить отношения.