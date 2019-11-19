Мужчины не жалуются: в Минюсте назвали проблему домашнего насилия раздутой

В Минюсте не признали масштабов проблемы домашнего насилия. Европейский суд по правам человека направил в ведомство запрос по уголовным делам четырех россиянок, серьезно пострадавших от семейного произвола. В Минюсте с запросом ознакомились и неожиданно ответили — проблема семейного насилия в России действительно существует, однако ее масштабы «преувеличены». Более того – в практике нашего государства семейное насилие никогда не рассматривалось в качестве отдельного преступления.

«Коммерсант» также отмечает, что о женском ущемлении говорить сложно. Ведь мужчины также страдают от насилия в семье, но зачастую не говорят об этом.

«Жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации в таких случаях. Они находятся в меньшинстве, и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола», — приводится выдержка из документа.

В Минюсте подчеркнули — Россия делает максимум, чтобы защитить угнетаемых, а также предотвратить возможные преступления. Это значит, что принятие новых нормативных актов пока не планируется, поскольку в правительстве считают эффективными уже существующие меры.

В конце ответа Минюст заявил, что знаменитые жертвы насилия (Маргарита Грачева, Ирина Петракова, Елена Гершман, Наталья Туникова) и вовсе подрывают «уже существующие правовые механизмы».