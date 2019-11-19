Кожевникова с радостью прокомментировала слухи о четвертой беременности 

35-летняя Мария Кожевникова отреагировала на слухи о четвертой беременности. Актриса из сериала «Универ» решила поставить все точки над «i» в этой истории, успокоив верных почитателей. Напомним, что знаменитость воспитывает троих сыновей: пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и двухлетнего Василия.

Ранее многодетная актриса уже говорила о том, что СМИ то и дело приписывают ей интересное положение. Однако сама Мария пока не торопится обзаводиться еще одним малышом. Артистка спокойно отнеслась к новой волне слухов и домыслов, развеяв все подозрения о беременности. Кожевникова подтвердила, что они с Евгением Васильевым не ждут четвертого ребенка.

«Некоторые СМИ обсуждают мою возможную беременность… Спешу опровергнуть эту радостную новость, потому что до сего дня я была об этом не курсе!! Всех хорошего дня», — заверила Мария, которая не стала возмущаться слухам. Она бы и рада, будь это правдой, но пока нет.

В отличие от Кожевниковой, бизнесвумен Яна Рудковская предпринимает попытки для того, чтобы вновь испытать радость материнства. Возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко согласилась пройти гормонотерапию в надежде родить от спортсмена еще одного малыша. Сам фигурист мечтает о дочке. По словам Евгения, они с супругой не исключают вероятность того, что им придется обратится к суррогатному материнству. Так как все попытки его возлюбленной зачать не увенчались успехом.