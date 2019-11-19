Без Загитовой: Наталья Бестемьянова назвала трех уникальных российских фигуристок

В их числе не оказалось чемпионки и вице-чемпионки Игр в Корее Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Олимпийская чемпионка в паре с Андреем Букиным в танцах на льду канадского Калгари-88 Наталья Бестемьянова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она назвала трех российских фигуристок, которые, на ее взгляд, уникальны, и у которых большое будущее. Именно они, скорее всего, будут главными фаворитками следующих зимних Олимпийских игр.

Что интересно, в их числе не оказалось олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой и серебряного призера тех же игр Евгении Медведевой.

«Саша Трусова умеет к своим пятнадцати годам делать уже три разных четверных прыжка. Она просто уникальна. Аня Щербакова делает четверной лутц. Алена Косторная научилась делать тройной аксель. Это очень сложный элемент. Они все уникальны. При этом все очень молоды и постоянно улучшают качество своего катания», — заявила Наталья Бестемьянова.

Как отметила прославленная фигуристка, тренер девушек Этери Тутберидзе словно изобрела машину времени. «Она изобрела какой-то аппарат и перевела своих девушек туда. Никто не понимает, как это произошло. Девочки в ее группе уже в 11 лет прыгают четверные прыжки», — сказала фигуристка.