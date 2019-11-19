В Москве журналистка «Интерфакса» ушла в храм и пропала без вести

В Москве без вести пропала журналистка информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (это стандартная процедура в случаях пропажи человека, она не означает, что женщину обязательно убили).

По данным следствия, утром 17 ноября 29-летняя журналистка вышла из дома, расположенного на Весенней улице, и где она сейчас — неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Маргариты Игнатовой, правоохранители просят сообщить по телефонам, опубликованным на сайте СКР.

Мать пропавшей рассказала, что дочь в то утро ушла в храм.

«Она пошла в церковь. Получилось так, что она дома все оставила, то, с чем она ходит. Она поменяла сумку зачем-то. Взяла кошелек и ключи. Все остальное — паспорт, телефон, карточки все — это все осталось дома», — цитирует Ирину Алексееву «Пятый канал».

Известно, что раньше таких исчезновений у журналистки не случалось, проблем с наркотиками или душевный расстройств у нее не наблюдалось.