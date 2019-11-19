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«Выгнать надо было раньше!»: мама Александра Петрова прошлась по Старшенбаум

Алевтина отстаивает честь наследника в звездных пабликах.

«Выгнать надо было раньше!»: мама Александра Петрова прошлась по Старшенбаум
Мама Александа Петрова. YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр.

Мама Александра Петрова, звезды «Текста», «Льда», «Т-34» и «Гоголя», Алевтина Петрова решила играть роль ангела-интернет-хранителя для своего звездного отпрыска. Но как это может отразиться на имидже знаменитого актера, она не подумала.

Родительница вступила в открытую перепалку в Сети под ником Alevtina5714, не подозревая, что ее личность может раскрыться. А это, судя по всему, уже произошло.

Как сообщает Telegram-канал «Только никому» Алевтина Петрова заходит на паблики, освещающие жизнь селебрити. И, если видит, что на них пишут нечто неприглядное про сына, вступает в открытую конфронтацию. В выражениях женщина не стесняется, особенно, если дело касается бывшей девушки Александра Ирины Старшенбаум.

Переписка мамы Петрова с хейтерами. Фото
Переписка мамы Петрова с хейтерами. Фото: Telegram-канал «Только никому» //t.me/spletni_tg

«Мы уж было подумали, что это фейк (страничка закрыта), но нашли Алевтину в друзьях у самого Петрова», — написал Telegram-канал «Только никому» и предоставил в доказательство скриншот.

Переписка мамы Петрова с хейтерами. Фото
Переписка мамы Петрова с хейтерами. Фото: Telegram-канал «Только никому» //t.me/spletni_tg
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«Выгнать надо было раньше!»: мама Александра Петрова прошлась по Старшенбаум
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