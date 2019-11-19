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Из собственного опыта: Волочкова назвала способ привлечения состоятельных мужчин

Балерина рассказала о мужчинах, которых она якобы увела из семьи.

Из собственного опыта: Волочкова назвала способ привлечения состоятельных мужчин
Анастасия Волочкова. Фото: Шпаковский Александр/Архив "КП"

Одна из самых известных балерин нашей страны, Анастасия Волочкова, издала мемуары под названием «Плата за успех». На страницах этого труда можно найти много интересных фактов о жизни звезды, некоторые из которых не очень лицеприятные. Например, Анастасия рассказала о своих отношениях с женатыми мужчинами и о том, как она этих мужей уводила.

По словам балерины, все в ее жизни прекрасно, кроме людской зависти, с которой ей регулярно приходится сталкиваться. Женщина пишет, что все это из-за ее открытого образа жизни, она предпочитает выставлять все напоказ и ничего не держать в секрете.

По словам Анастасии, в последнее время появляется все больше женщин, заявляющих, что звезда увела у них любимых мужчин. По словам балерины, ее избранники — это богатые и авторитетные люди, но лишь в узких кругах, а вот скандал с участием Волочковой — это всегда дополнительное внимание к персоне со стороны прессы. Так что женский пол часто пользуется возможностью засветиться в телевизионных шоу с помощью балерины — придумать, что звезда увела из семьи кормильца, совсем не сложно.

Как рассказала сама Анастасия, подобные женщины вызывают у нее лишь чувство жалости и раздражение. Также она посоветовала всем недоброжелательницам тратить время не на склоки в интернете, а на спортзал, ведь, как пишет балерина, именно ее шпагат привлекает к ней так много внимания со стороны противоположного пола.

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Анастасия ВолочковабалеринаКнига "Плата за успех"
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Из собственного опыта: Волочкова назвала способ привлечения состоятельных мужчин
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