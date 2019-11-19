Из собственного опыта: Волочкова назвала способ привлечения состоятельных мужчин

Одна из самых известных балерин нашей страны, Анастасия Волочкова, издала мемуары под названием «Плата за успех». На страницах этого труда можно найти много интересных фактов о жизни звезды, некоторые из которых не очень лицеприятные. Например, Анастасия рассказала о своих отношениях с женатыми мужчинами и о том, как она этих мужей уводила.

По словам балерины, все в ее жизни прекрасно, кроме людской зависти, с которой ей регулярно приходится сталкиваться. Женщина пишет, что все это из-за ее открытого образа жизни, она предпочитает выставлять все напоказ и ничего не держать в секрете.

По словам Анастасии, в последнее время появляется все больше женщин, заявляющих, что звезда увела у них любимых мужчин. По словам балерины, ее избранники — это богатые и авторитетные люди, но лишь в узких кругах, а вот скандал с участием Волочковой — это всегда дополнительное внимание к персоне со стороны прессы. Так что женский пол часто пользуется возможностью засветиться в телевизионных шоу с помощью балерины — придумать, что звезда увела из семьи кормильца, совсем не сложно.

Как рассказала сама Анастасия, подобные женщины вызывают у нее лишь чувство жалости и раздражение. Также она посоветовала всем недоброжелательницам тратить время не на склоки в интернете, а на спортзал, ведь, как пишет балерина, именно ее шпагат привлекает к ней так много внимания со стороны противоположного пола.