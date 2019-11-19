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Игорь Верник выпорхнул из больницы, едва попав туда

Актер поспешил успокоить поклонников через stories в Instagram.

Игорь Верник выпорхнул из больницы, едва попав туда
Игорь Верник/Фото: https://www.instagram.com/p/B2sOb08j3kv/

Игорь Верник выписался из больницы, не успев туда попасть. Утром 19 ноября сразу несколько СМИ сообщили, что знаменитый актер оказался в стенах медицинского учреждения второй раз за месяц — на этот раз с приступом панкреатита. Журналисты информировали, что артист сумел сам добраться до врачей и пожаловался им на боль в желудке. Якобы ему тут же предложили госпитализацию.

Спустя время сам актер вышел на связь с поклонниками. Он опубликовал на личной странице в Instagram stories радостного возвращения на свободу. Из медицинского учреждения артист буквально выпорхнул — с улыбкой и распростертыми объятиями, а затем заявил — он благодарен всем, кто переживает за его здоровье.

Скриншот из Инстаграма Верника
Скриншот из Инстаграма Верника/Фото: https://www.instagram.com/ivernik/

«Вспомните, каким я приехал. Меня ввезли в этот дом без движения. И сейчас другой человек выходит… Спасибо всем, кто беспокоился за мое здоровье», — подытожил он.

В беседе с агентством «Говорит Москва» Верник госпитализацию также опроверг. Он заявил, что не знает, откуда появились эти слухи, а также то, что он немало удивлен.
Отметим, сообщения о госпитализации 56-летнего артиста становится известно во второй раз. Ранее брат Игоря – Вадим — подтвердил, что родственника увезли в больницу с обострением остеохондроза. Там актеру поставили обезболивающее и отпустили отлеживаться домой.

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Игорь Верник выпорхнул из больницы, едва попав туда
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