«Она была черного цвета»: Валерии пришлось петь с выбитой челюстью

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что на музыкальном конкурсе «Песня года — 94» его нынешняя супруга Валерия выступала с выбитой челюстью. «Вот если вы посмотрите «Песню года — 94», она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была», — сказал продюсер.

По словам продюсера, его коллега Александр Шульгин, который в те годы был женат на Валерии, издевался над женой. Певица обращалась к другим музыкантам за помощью, но никто не хотел ей помогать. При этом многие исполнители позже рассказывали, что Валерия не могла выйти из номера. «То есть он ее просто убивал», — сказал Пригожин.

больше по теме Валерия несколько дней не могла прийти в себя после интервью Михальчик Как сказал продюсер Иосиф Пригожин, его супруге было очень обидно после определенных слов коллеги.

Как уверен продюсер, законодательство в России требует правок. По его мнению, женщины и дети в нашей стране не защищены от действий домашних тиранов, которые порой откровенно издеваются над своими вторыми половинками. При этом, благодаря адвокатам и связям, никакой ответственности они не несут.

Пригожин отметил, что на момент расставания с Шульгиным Валерия заработала порядка тридцати миллионов долларов. Муж с помощью адвокатов все у нее отнял, кроме детей. В итоге ей пришлось уехать жить к родителям в Саратовскую область в город Аткарск вместе с детьми. Певица ютилась на площади 60 квадратных метров, сообщает «Пятый канал».