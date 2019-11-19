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«Терминатор не пройдет!»: в Госдуме задумались о будущий войнах с машинами

Пока что депутаты хоть ввести спецкурс в технических вузах о противостоянии угрозам искусственного интеллекта.

«Терминатор не пройдет!»: в Госдуме задумались о будущий войнах с машинами
Фильм «Терминатор» 1984 года. Фото: 20th Cenury Fox

«Терминатор», «Матрица»… Голливуд давно готовит нас к будущему, в котором машины, наделенные искусственным интеллектом, восстанут против нас.

В Госдуме России тоже задумались над этой проблемой и обсуждают идею ввести в вузах спецкурс по противодействию угрозам искусственного интеллекта.

«Пока еще уровень искусственного интеллекта не такой высокий. Я думаю, что пока бояться этого не стоит. Однако, если заранее готовиться к грядущей «Матрице» и пришествию Терминатора, то все это можно сделать. В принципе, идея интересная», — цитирует зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова новостное агентство «Москва».

Депутат подчеркнул, что ради будущего люди должны заниматься подобной проблематикой хотя бы в теоретическом плане, да и для молодых ученых, работающих в сфере кибернетики, это должно быть интересно.

Добавим, что инициативу о подготовке к противодействию угрозам искусственного разума для людей внесла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Здесь нужен еще громкий воодушевляющий лозунг, чтобы студенты активнее шли на курс. Например, «Матрица не пройдет!», «Будущее — людям, а не машинам!»

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Тэги:

«Матрица»ВУЗГосдумадепутат ГосдумыИскусственный интеллектроботыТерминатор
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«Терминатор не пройдет!»: в Госдуме задумались о будущий войнах с машинами
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