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Анна Заворотнюк спустя три недели прервала молчание в соцсетях

Дочь актрисы опубликовала на своей страничке новую красивую фотографию.

Анна Заворотнюк спустя три недели прервала молчание в соцсетях
Дочь Заворотнюк порадовала новым кадром/https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь актриса Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, опубликовала на своей страничке в Instagram новую фотографию. Интересно, что последняя запись датирована 28 октября. Девушка наконец-то порадовала фанатов новым кадром. Это произошло спустя три недели.

На снимке Анна Заворотнюк в красивом платье и элегантной шляпке. При этом девушка по традиции закрыла свой пост от комментариев.

Напомним, что ее мать перенесла за последнее время сразу две тяжелые операции по удалению опухоли. Звезде был поставлен неутешительный диагноз — рак мозга. Сейчас Анастасия Заворотнюк находится в одном из реабилитационных центров Подмосковья. При этом о текущем состоянии звезды очень мало информации. Родные предпочитают не распространяться о том, как проходит лечение.

Добавим, что не так давно фигуристка Татьяна Навка подтвердила онкологическое заболевании у Заворотнюк. Она добавила, что все средства, которые были собраны за ледовое шоу в «Мегаспорте» 10 ноября, поступили на счет фигуриста Петра Чернышева. Сейчас вся страна молится за актрису и желает ей скорейшего выздоровления.

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Анна Заворотнюк спустя три недели прервала молчание в соцсетях
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