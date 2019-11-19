В правительстве определились, как будут продавать «красивые» номера автомобилистам

Интересующее вас сочетание цифр и букв можно посмотреть на сайте госуслуг.

Хотите красивый номер для машины? Чтоб три семерочки или три девяточки, да еще и буквы складывались в какой-то смысл. Российские министерства внутренних дел и экономики договорились, как будут продавать гражданам «красивые» номера.

Как сообщает «Коммерсантъ», такие госзнаки будут выдаваться по утвержденным ставкам пошлин через портал госуслуг при регистрации автомобиля. Регионам позволят повышать тариф для определенных серий и выставлять некоторые номера на аукционы.

А вот чтобы перепродать машину с «красивым» знаком, нужно будет повторно уплатить госпошлину.

Итак, на сайте госуслуг вам предложат ввести желаемое сочетание цифр и букв. Если оно не занято, то можно будет его забронировать, но выкупить придется в течение суток.

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Сколько же будет стоить это удовольствие? Размер пошлины еще не определен, но стоит готовиться к суммам от 5–10 тысяч рублей и до 200–300 тысяч для самых крутых сочетаний. На сером рынке автомобильных номеров, примерно, так и выходит.

А сколько вы готовы заплатить за «красивый» номер на машине?