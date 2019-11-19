Игоря Верника экстренно госпитализировали с новым диагнозом

56-летний актер Игорь Верник вновь пожаловался на плохое самочувствие. На этот раз мужчина сам приехал в столичную клинику. Медикам Верник рассказал, что испытывает острые боли в области желудка. Специалисты провели обследование и озвучили диагноз – острый панкреатит.

Telegram-канал 112 отмечает, что после осмотра знаменитому актеру потребовалась госпитализация. По неподтвержденной пока информации, сейчас Верник находится в VIP-отделении.

Отметим, что медики фиксируют ухудшение здоровья артиста второй раз за месяц. В предыдущем случае Верник жаловался на острую боль в спине – тогда врачи поставили диагноз остеохондроз. Брат Игоря – Вадим Верник — рассказал порталу Teleprogramma.pro, что родственник давно борется с заболеванием. Верника осмотрели в Боткинской больнице, сделали там обезболивающий укол, а затем отпустили домой. Спектакль, в котором Игорь должен был играть, решили отменить.