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Артистов Мариинского театра отравили едой с золотистым стафилококком

Провизию доставляла достаточно известная в своей сфере компания.

Артистов Мариинского театра отравили едой с золотистым стафилококком
Золотистый стафилококк. Фото: Armin Weigel/dpa

Сотрудники Роспотребнадзора установили причину массового отравления артистов Мариинского театра. Вечером 31 октября сотрудники заказали специальные боксы с провизией. Делали это они в компании, которая достаточно известна в сфере доставки еды. Спустя некоторое время артистам массово стало плохо – сразу 13 человек пожаловались на плохое самочувствие. Шестерым людям и вовсе потребовалась госпитализация.

В Роспотребнадзоре рассказали информагентству «Москва», что все пострадавшие жаловались на диарею, озноб, рвоту и боли. После осмотра медики вынесли вердикт — пищевая инфекция. После того, как ведомство начало проверять компанию, выявилось множество нарушений. Так, например, на заказах не было необходимой маркировки, при приготовлении блюд был нарушен ряд важных требований, персонал не располагал медицинскими книжками, а в помещениях не было холодильников. Кроме того, в готовой еде обнаружили золотистый стафилококк — именно он и стал причиной массовой госпитализации.

«Золотистый стафилококк выделен и у десяти сотрудников цеха. Данные факты свидетельствуют о грубейших нарушениях санитарно-эпидемиологических требований в цехе, низкой санитарной культуре персонала и отсутствии должного контроля за их работой со стороны руководства цеха», — резюмируют в ведомстве.

В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

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Артистов Мариинского театра отравили едой с золотистым стафилококком
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