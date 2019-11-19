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«Я не знала ничего!»: родственники и друзья Ковальчук шокировали ее сюрпризом

Певица не стала скрывать: она благодарна близким на проявленную заботу и внимание.

«Я не знала ничего!»: родственники и друзья Ковальчук шокировали ее сюрпризом
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: Globallookpress.com)

Еще 12 ноября Юлия Ковальчук отпраздновала свой день рождения. Экс-солистке группы «Блестящие» исполнилось 37 лет. И только в недавнем интервью возлюбленная Алексея Чумакова рассказала о том, какой сюрприз приготовили для нее близкие родственники. Как выяснилось, певица даже не догадывалась о всех приготовлениях к вечеринке. Супруг артистки сумел сохранить в тайне от именинницы планы, связанные с ее праздником. По словам Юлии, она просто приехала в ресторан в намеченное время, оказавшись в центре всеобщего внимания. Близкие позаботились о том, чтобы Ковальчук получила заряд положительных эмоций в свое 37-летие. Певица благодарна семье за проявленную заботу и инициативу в организации импровизированного вечера.

«Мой идеальный день рождения состоялся: я не знала ничего! Просто, как настоящая именинница, приехала вовремя в ресторан и утонула в заботе, тепле и красоте», — добавила Юлия, обратившись к близким друзьям и мужу.

Певица Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук отпраздновала день рождения в ресторане (Фото: Instagram.com/juliakovalchuk)

По словам артистки, она не упустила случая сделать подарок самой себе. Так, возлюбленная шоумена Алексея Чумакова презентовала новый клип на композицию «Чувствуй». Юлия активно занимается развитием собственной сольной карьеры, успешно совмещая концертную деятельность с воспитанием двухлетней дочки Амелии. Певица не скрывает: с появлением ребенка в ее жизни появились новые приоритеты. Экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что старается видеть в людях исключительно хорошее, несмотря на то, что она не понаслышке знает, что такое предательство. По мнению Юлии, доверять можно только семье, ради близких певица готова идти на любой риск и жертвы.

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«Я не знала ничего!»: родственники и друзья Ковальчук шокировали ее сюрпризом
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