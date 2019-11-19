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С Гарри и не только: выбраны три лучших снимка Меган Маркл со дня замужества

Фотограф Самир Хуссейн несколько лет снимал королевскую семью на различных мероприятиях.

С Гарри и не только: выбраны три лучших снимка Меган Маркл со дня замужества
Меган Маркл. Фото Global look press.

Фотограф Самир Хуссейн много лет сопровождает королевскую семью на мероприятиях различного уровня. От его чуткого взгляда не утаится ни одна эмоция. Какой разной может быть Меган Маркл, он показал Insider на примере трех фотографий, которые он считает лучшими в своей практике.

На первом снимке – беременная герцогиня нежно прижалась к груди принца Гарри. Видно, что в этой чете есть любовь и чувственность. Снимок сделан в конце февраля в Марокко.

На второй фотографии Меган и Гари светятся от счастья, встречая парад в честь дня рождения Елизаветы II. Месяц назад у супругов появился на свет наследник, в их глазах царит умиротворение и гордость.

Третий снимок – один из самых свежих. Его Самир сделал во время поездки Меган и Гарри в Африку. Принцесса очень просто вела себя с местными и даже пустилась в пляс с жительницей города Ньянга, нисколько не смущаясь публики и вспышек фотоаппаратов. Хуссейн высоко оценил дружелюбие герцогини.

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С Гарри и не только: выбраны три лучших снимка Меган Маркл со дня замужества
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