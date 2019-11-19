Скупившая несколько квартир Боярская убедила мужа переехать в Санкт-Петербург

Мать актрисы Елизаветы Боярской, Лариса Луппиан. заявила, что ее дочь и зять Максим Матвеев решили окончательно обосноваться в Санкт-Петербурге. «Максим сам понял, что в Питере удобнее. Тут вся наша семья, и мама Максима сюда переехала. Здесь садики, школы, у Лизы работа… На два города разрываться очень тяжело», — заявила супруга «главного мушкетера страны» Михаила Боярского.

Как сказала актриса, сейчас ее дочь с сыновьями живут у нее дома. Здесь же время проводит и Максим Матвеев, когда не занят по работе в столице. Она отметила, что скоро все семейство от них съедет. По словам Луппиан, порой ей, конечно, хочется поучить родных жизни, но она сдерживается.

больше по теме Боярская приобрела три квартиры в Петербурге почти за 70 миллионов рублей Жилые помещения были выставлены на продажу в рамках банкротства «Рускомбанка».

Как сказала Луппиан, она своим детям разрешала все, кроме того, что угрожает их здоровью. Максим Матвеев же сделан несколько из другого теста. Своим детям он многое запрещает. Ей это все удивительно, но она в чужие порядки предпочитает не лезть, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что недавно стало известно, что Елизавета Боярская через своего представителя приобрела три квартиры в Санкт-Петербурге, которые были выставлены на торги после банкротства одного из предпринимателей. Цена сделки составила в районе 66 миллионов рублей. Не исключено, что именно в этих помещениях, общая площадь которых составляет 600 квадратных метров, и будет жить семья Елизаветы Боярской и Максима Матвеева.