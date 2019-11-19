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Обиженный муж Собчак пожаловался на козни недоброжелателей

Как отметил режиссер, за последнее время на него и его театр на Малой Бронной вылили много грязи.

Обиженный муж Собчак пожаловался на козни недоброжелателей
Богомолов рассказал о кознях недоброжелателей/http://globallookpress.com/

Режиссер Константин Богомолов в Instagram пожаловался на травлю. Как он сказал, за последнее время на него вылилось много грязи. Всему виной, как он уверен, зависть и ненависть к его успехам и его любимого детища — Театра на Малой Бронной, где он трудится художественным руководителем.

Как сказал супруг светской львицы Ксении Собчак, сейчас по Сети гуляет ролик, где он выставлен неподобающим образом. Это фрагмент европейского спектакля с отвратительной сценкой. При этом недоброжелатели приписывают эпизод театру Богомолова. Якобы все это происходит в на Малой Бронной. Как сказал режиссер, к сожалению, подобные фейки активно подхватываются и распространяются в Сети, чтобы опорочить его имя.

Отдельно он подчеркнул, что ходят слухи якобы в театре существенно выросли цены на билеты. Это, как подчеркнул режиссер, ложь. Он заявил, что все билеты на ближайшие постановки давно распроданы. Зрители по-прежнему без ума от спектаклей в его театре.

«Всем, кто верит фейкам, я передаю привет. А мы будем и дальше работать свободно и строго, авангардно и традиционно, классично и современно, доступно и элитарно. Честно и без компромиссов. Для всех», — заявил Константин Богомолов.

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Константин БогомоловКсения СобчакТеатр на Малой Бронной
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Обиженный муж Собчак пожаловался на козни недоброжелателей
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