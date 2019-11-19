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«С ней шутки плохи»: Водонаева вступилась за Рудковскую после истории с угрозами

Ранее сообщалось, что супруга Евгения Плющенко обратилась в полицию с намерением найти людей, угрожающих Гном Гномычу.

«С ней шутки плохи»: Водонаева вступилась за Рудковскую после истории с угрозами
Алена Водонаева (Фото: Globallookpress.com)

В своей постоянной звездной колонке для одного из изданий светской хроники Алена Водонаева прокомментировала малоприятную историю связанную с возлюбленной Евгения Плющенко. Экс-участница «Дома-2» не смогла оставить без внимания новость о том, что Яна Рудковская написала заявление в полицию, после того, как ее 6-летний сын стал получать угрозы в Интернете.

По словам Алены, в последнее время российским правоохранителям все чаще приходится браться за расследование дел совершенных в Сети. При этом телеведущая напомнила, что не так давно в полицию обратилась и бизнесвумен Яна Рудковская. Музыкальный продюсер была вынуждена принять ответные меры, столкнувшись с тревожными комментариями в микроблогах.

Водонаева привела в колонке слова возлюбленной Евгения Плющенко, которая откровенно делилась своими переживаниями: как выяснилось, на протяжении долгого времени олимпийскому чемпиону и их сыну Саше поступали угрозы от сектантов.

«Все аккаунты, с которых приходили угрозы, уже заблокированы. Есть первые успехи в работе по поимке этих людей», — цитировала Рудковскую экс-участница телестройки.

По мнению Алены, публичность 6-летнего Саши всегда была поводом для критики. Сама Яна говорила о том, что часто сталкивается с мифами о своей семье: якобы ее младший сын и муж работают на износ только ради того, чтобы она могла позволить себе покупать дорогую люксовую одежду.

Водонаева не стала скрывать: она вряд ли бы рискнула делать из своего сына знаменитость. И Яна в этом плане, по словам телеведущей, отважный человек с большим опытом в шоу-бизнесе, который умеет общаться с хейтерами.

«Вся эта ругань в блогах звезд — банальное самоутверждение за счет популярной персоны. Рудковская уже много раз доказывала, что с ней шутки плохи», — приводит 7days.ru слова Водонаевой, которая не сомневается, что возлюбленная Евгения Плющенко выведет на чистую воду всех тех, кто писал угрозы ее близким и маленькому сыну Саше.

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Алена Водонаевадети звездЕвгений ПлющенкоЗвездные детиЯна Рудковская
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«С ней шутки плохи»: Водонаева вступилась за Рудковскую после истории с угрозами
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