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«Характер такой же — казачий!»: внучка Черномырдина появилась на публике спустя девять лет после смерти деда

Известный политик скончался в ноябре 2010 года от инфаркта миокарда.

«Характер такой же — казачий!»: внучка Черномырдина появилась на публике спустя девять лет после смерти деда
Внучка Черномырдина вышла в свет/http://globallookpress.com/

Внучка известного политика Виктора Черномырдина, многие выражения которого стали крылатыми еще при жизни, Анастасия вышла в свет спустя девять лет после смерти своего знаменитого деда. Напомним, что он скончался в ноябре 2010 года от инфаркта миокарда на фоне онкологического заболевания. Буквально за полгода до собственной смерти бывший премьер-министр похоронил супругу. Многие отмечали, что от смерти любимой жены он так и не смог оправиться.

Анастасия Черномырдина. Фото
Внучка Черномырдина помнит деда/Михаил Фролов/КП

Анастасия Черномырдина стала одной из главных звезд на балу дебютанток журнала Tatler, где известные артисты, политики, спортсмены и бизнесмены явили публике юных наследниц.

По признанию самой 21-летней Анастасии, она очень домашний человек, практически нигде не бывает. Сейчас красавица учится одновременно в МГУ и Академии акварели и изящных искусств. В будущем красавица хочет открыть свою галерею. Анастасия отметила, что ей очень не хватает знаменитого деда. Она уверена, если бы он был жив, то пришел поддержать ее. Для него, как она подчеркнула, семья всегда была во главе угла.

«И я все больше замечаю, что похожа на него не только внешне. Характер такой же – казачий! Как говорится, кровь не вода — не разбавишь», — заявила Анастасия Черномырдина, слова которой приводит «Комсомольская правда».

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Анастасия ЧерномырдинаВиктор ЧерномырдинМГУ
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«Характер такой же — казачий!»: внучка Черномырдина появилась на публике спустя девять лет после смерти деда
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