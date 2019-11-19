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Total black: Тимати впервые после рождения сына вывел Решетову в свет

Пара появилась на балу дебютанток Tatler.

Total black: Тимати впервые после рождения сына вывел Решетову в свет
Тимати и Решетова. Фото: КП / Global look press.

Тимати впервые после рождения наследника появился в свете с Анастасией Решетовой. Пара решилась оставить маленького Ратмира ради сестры музыканта – юной Анны Юнусовой, которая стала дебютанткой бала Tatler.

16-летняя красавица появилась на вечеринке в ванильном многоярусном платье с корсетом. Пикантность образу придавала шнуровка. Некоторые гости праздника отметили, что Аня чем-то напоминает бывшую возлюбленную Тимати, Алену Шишкову.

Известно, что девушка родилась в Швейцарии, стажировалась в лондонском архитектурном бюро Charles Brice Architects и планирует продвигать современное азиатское искусство в массы.

Анастасия Решетова со своим спутником появились на балу в стиле Black Star. Их одежда, конечно же, была черной. Тимати примерил кожаный пиджак, а его возлюбленная – летящее платье с открытыми плечами.

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Total black: Тимати впервые после рождения сына вывел Решетову в свет
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