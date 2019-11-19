«Только не это!»: почему Боярский отговаривает внучку от карьеры на сцене

Как считает «главный мушкетер страны», в шоу-бизнесе много всего лишнего и наносного.

Актер Михаил Боярский заявил, что не хочет, чтобы его внучка двадцатилетняя Екатерина пошла в шоу-бизнес.

Ранее девушка на балу дебютанток журнала Tatler, где известные артисты, политики, спортсмены и бизнесмены являют публике своих юных наследниц, заявила, что обожает петь и мечтает реализовать свои таланты на сцене.

«Только не это! Я бы ей категорически не советовал. Там слишком много всего лишнего, наносного. Пусть лучше реализует себя как жена и мать», — заявил артист.

Любопытно, что несколько месяцев назад примерно такие же слова Михаил Боярский сказал в адрес своей дочери актрисы Елизаветы. Он заявил, что не гордится ее ролями в кино. По словам актера, главный успех его дочери Елизаветы, не кино, а семья. Кстати, тогда актер подвергся критике. Боярский подметил, что за прошедшее время своего мнения не поменял. Как он считает, работа для женщины должна быть на втором плане. Он добавил, что, конечно, внучка может работать, но только, чтобы не во вред будущей семье. Кстати, у двадцатилетней Екатерины Боярской сейчас нет молодого человека.

Сам Михаил Боярский в ближайшее время планирует закончить активную работу в кино. Он считает, что это уже близкая перспектива. Актер, которому скоро исполнится 70 лет, заявил, что в молодости очень много трудился. Сейчас же хочет больше времени уделять своим внукам, сообщает «Комсомольская правда».