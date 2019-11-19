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«Бьют по морде»: Пригожин раскритиковал коллег за концерты в Латвии

Он не понимает, почему русские скупают недвижимость в этой прибалтийской стране.

«Бьют по морде»: Пригожин раскритиковал коллег за концерты в Латвии
Пригожин считает,что российским артистам не место в Латвии/http://globallookpress.com/

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал российских артистов, которые продолжают давать концерты в Латвии. Он считает унизительным, что некоторым российским звездам запрещают въезжать на территорию этой прибалтийской страны. Напомним, что ранее власти Латвии объявили, что музыкант Григорий Лепс — нежелательная персона в этой стране. Певец уже пообещал не оставить этот выпад в свой адрес без внимания. Он нанял адвокатов по международному праву.

Алла Пугачева. Фото
Пригожин не понимает, почему Пугачева ездит в Латвию/http://globallookpress.com/

Как заметил Пригожин, Григорию Лепсу даже не стоит тратить деньги на юристов. Как он думает, занятие это бесперспективное. Доказать что-то будет крайне проблематично.

«Вот только на минуточку представьте, что было бы, если запретили Пугачеву в Латвии, думаю, возмущались бы все артисты. Вот есть у нее какая-то такая магия», — заявил Иосиф Пригожин.

В тоже время он отметил, что русских артистов откровенно «бьют по морде», однако они почему-то продолжают лезть в эту прибалтийскую страну как будто там медом намазано. Пригожин заявил, что в курсе о популярном фестивале «Вернисаж», который делает подруга Аллы Пугачевой певица Лайма Вайкуле. Он рад за нее, но считает, что на этом фестивале российским звездам не место, сообщает портал lv.sputniknews.ru.

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Тэги:

Алла ПугачеваГригорий ЛепсИосиф ПригожинЛайма ВайкулеЛатвия
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«Бьют по морде»: Пригожин раскритиковал коллег за концерты в Латвии
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