«Бьют по морде»: Пригожин раскритиковал коллег за концерты в Латвии

Он не понимает, почему русские скупают недвижимость в этой прибалтийской стране.

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал российских артистов, которые продолжают давать концерты в Латвии. Он считает унизительным, что некоторым российским звездам запрещают въезжать на территорию этой прибалтийской страны. Напомним, что ранее власти Латвии объявили, что музыкант Григорий Лепс — нежелательная персона в этой стране. Певец уже пообещал не оставить этот выпад в свой адрес без внимания. Он нанял адвокатов по международному праву.

Как заметил Пригожин, Григорию Лепсу даже не стоит тратить деньги на юристов. Как он думает, занятие это бесперспективное. Доказать что-то будет крайне проблематично.

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«Вот только на минуточку представьте, что было бы, если запретили Пугачеву в Латвии, думаю, возмущались бы все артисты. Вот есть у нее какая-то такая магия», — заявил Иосиф Пригожин.

В тоже время он отметил, что русских артистов откровенно «бьют по морде», однако они почему-то продолжают лезть в эту прибалтийскую страну как будто там медом намазано. Пригожин заявил, что в курсе о популярном фестивале «Вернисаж», который делает подруга Аллы Пугачевой певица Лайма Вайкуле. Он рад за нее, но считает, что на этом фестивале российским звездам не место, сообщает портал lv.sputniknews.ru.