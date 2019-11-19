НОВОСТИ

Внучка Михаила Боярского призналась, что ее сердце свободно

По словам двадцатилетней Екатерины, у нее нет особых требований к молодым людям.

Внучка Михаила Боярского призналась, что ее сердце свободно
Внучка Боярского выросла красавицей/http://globallookpress.com/

Внучка «главного мушкетера страны» Михаила Боярского — двадцатилетняя Екатерина — стала одной из главных звезд ежегодного бала дебютанток журнала Tatler, где известные артисты, политики, спортсмены и бизнесмены являют публике своих юных наследниц.

Михаил Боярский с семьей. Фото
Екатерина Боярская выросла настоящей красавицей/Михаил Фролов/КП

Надо сказать, что на мероприятие Екатерина Боярская пришла с солидной группой поддержки во главе со знаменитым дедом. Кроме того, поддержать дебютантку решили ее отец, депутат Госдумы Сергей Боярский, и бабушка — актриса Лариса Луппиан.

Сейчас Екатерина учится в Санкт-Петербурге, в институте кино и телевидения. В будущем она хочет связать свою жизнь с музыкой. Девушка играет на разных музыкальных инструментах. В будущем хочет попробовать себя в разных жанрах.

Журналисты поинтересовались, есть ли в жизни девушки любимый человек. Оказалось, что ее сердце свободно. При этом ранее у нее был парень, но они расстались. Она даже успела познакомить его с бабушкой и дедушкой. Как сказала Екатерина Боярская, у нее нет каких-то особых требований к избраннику. Главное — взаимная любовь и уважение. При этом она подчеркнула, что сама из простой питерской семьи и деньги для нее далеко не на первом месте. Екатерина Боярская сказала, что достаточно часто приходит в гости к бабушке и дедушке. Все вместе они болеют за футбольный «Зенит», правда, на стадион выбираются редко, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина БоярскаяЛариса ЛуппианМихаил БоярскийСергей Боярский
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Внучка Михаила Боярского призналась, что ее сердце свободно
Интересно?
Поделись с друзьями: