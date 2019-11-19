Внучка Михаила Боярского призналась, что ее сердце свободно

По словам двадцатилетней Екатерины, у нее нет особых требований к молодым людям.

Внучка «главного мушкетера страны» Михаила Боярского — двадцатилетняя Екатерина — стала одной из главных звезд ежегодного бала дебютанток журнала Tatler, где известные артисты, политики, спортсмены и бизнесмены являют публике своих юных наследниц.

Надо сказать, что на мероприятие Екатерина Боярская пришла с солидной группой поддержки во главе со знаменитым дедом. Кроме того, поддержать дебютантку решили ее отец, депутат Госдумы Сергей Боярский, и бабушка — актриса Лариса Луппиан.

Сейчас Екатерина учится в Санкт-Петербурге, в институте кино и телевидения. В будущем она хочет связать свою жизнь с музыкой. Девушка играет на разных музыкальных инструментах. В будущем хочет попробовать себя в разных жанрах.

Журналисты поинтересовались, есть ли в жизни девушки любимый человек. Оказалось, что ее сердце свободно. При этом ранее у нее был парень, но они расстались. Она даже успела познакомить его с бабушкой и дедушкой. Как сказала Екатерина Боярская, у нее нет каких-то особых требований к избраннику. Главное — взаимная любовь и уважение. При этом она подчеркнула, что сама из простой питерской семьи и деньги для нее далеко не на первом месте. Екатерина Боярская сказала, что достаточно часто приходит в гости к бабушке и дедушке. Все вместе они болеют за футбольный «Зенит», правда, на стадион выбираются редко, сообщает «Комсомольская правда».