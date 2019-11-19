НОВОСТИ

«Я люблю и очень давно»: Лиза Арзамасова высказалась о своем возлюбленном

По словам актрисы, ее сердце несвободно.

«Я люблю и очень давно»: Лиза Арзамасова высказалась о своем возлюбленном
Арзамасова рассказала о любимом/http://globallookpress.com/

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла о ее личной жизни. Оказывается, актриса уже очень давно влюблена и у нее есть молодой человек. Ведущая Алла Довлатова отметила, что про нее ходит много разных слухов. Лизе Арзамасовой часто приписывают бурные романы.

Лиза Арзамасова. Фото
У Арзамасовой есть бойфренд/http://globallookpress.com/

«Я люблю и очень давно. У меня все хорошо в личной жизни. Это просто замкнутая система. Я даже с друзьями о личном не делюсь. Когда вступлю в официальный статус, тогда можно будет все рассказать», — заявила актриса.

Также звезда «Папиных дочек» очень тепло отозвалась о своем матери Юлии. Именно она является ее директором и главным единомышленников по жизни. «Я безумно за все благодарна маме. Она ко мне с самого раннего детства серьезно относилась. Мы с ней всегда можем поговорить, о чем угодно. Благодарю ее за откровенность и подставленное плечо. Но в то же время я все-таки считаю себя папиной дочкой», — сказала актриса.

Лиза Арзамасова отметила, что пока не торопится становиться матерью. Она считает, что в 24 года, а именно столько сейчас актрисе, это еще слишком рано.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваЛиза Арзамасова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я люблю и очень давно»: Лиза Арзамасова высказалась о своем возлюбленном
Интересно?
Поделись с друзьями: