«Я люблю и очень давно»: Лиза Арзамасова высказалась о своем возлюбленном

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии речь зашла о ее личной жизни. Оказывается, актриса уже очень давно влюблена и у нее есть молодой человек. Ведущая Алла Довлатова отметила, что про нее ходит много разных слухов. Лизе Арзамасовой часто приписывают бурные романы.

«Я люблю и очень давно. У меня все хорошо в личной жизни. Это просто замкнутая система. Я даже с друзьями о личном не делюсь. Когда вступлю в официальный статус, тогда можно будет все рассказать», — заявила актриса.

Также звезда «Папиных дочек» очень тепло отозвалась о своем матери Юлии. Именно она является ее директором и главным единомышленников по жизни. «Я безумно за все благодарна маме. Она ко мне с самого раннего детства серьезно относилась. Мы с ней всегда можем поговорить, о чем угодно. Благодарю ее за откровенность и подставленное плечо. Но в то же время я все-таки считаю себя папиной дочкой», — сказала актриса.

Лиза Арзамасова отметила, что пока не торопится становиться матерью. Она считает, что в 24 года, а именно столько сейчас актрисе, это еще слишком рано.