Юрия Соломина экстренно доставили в реанимацию

Как сообщает 5-tv.ru, 84-летнему актеру Юрию Соломину уже несколько дней было плохо. У него держалась высокая температура, жаловался на боль в теле, но предпочитал лечиться дома. Почувствовав, что состояние ухудшается, народный артист вызвал врачей, которые решили экстренно госпитализировать любимца публики.

По предварительным данным, у Юрия Соломина диагностировали пневмонию и проблемы с артериями. В настоящий момент актер доставлен в реанимацию.

По данным РЕН ТВ, состояние звезды советского и российского кино расценивается как тяжелое.

В фильмографии народного артиста 58 ролей в кино, зрителям он запомнился по картинам «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить…», «Софья Ковалевская», «Московская сага» и другим.