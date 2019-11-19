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Юрия Соломина экстренно доставили в реанимацию

У актера подозревают тяжелую форму пневмонии.

Юрия Соломина экстренно доставили в реанимацию
Юрий Соломин. Фото Евгения Гусева / КП.

Как сообщает 5-tv.ru, 84-летнему актеру Юрию Соломину уже несколько дней было плохо. У него держалась высокая температура, жаловался на боль в теле, но предпочитал лечиться дома. Почувствовав, что состояние ухудшается, народный артист вызвал врачей, которые решили экстренно госпитализировать любимца публики.

По предварительным данным, у Юрия Соломина диагностировали пневмонию и проблемы с артериями. В настоящий момент актер доставлен в реанимацию.

По данным РЕН ТВ, состояние звезды советского и российского кино расценивается как тяжелое.

В фильмографии народного артиста 58 ролей в кино, зрителям он запомнился по картинам «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить…», «Софья Ковалевская», «Московская сага» и другим.

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реанимацияЮрий и Виталий СоломиныЮрий Соломин
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Юрия Соломина экстренно доставили в реанимацию
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