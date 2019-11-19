Медики объяснили, как победить простуду в самом начале

Сезон простуд и гриппа уже в разгаре. Люди вовсю берут больничные, оставляют в аптеках приличные суммы и отправляются домой болеть. Но что, если болезнь можно буквально «задушить» в зародыше?

Врачи утверждают, что выполняя несколько простых рекомендация вам с большой долей вероятности удастся не разболеться. Так, профессор Рон Эклс, специалист по простуде и гриппу и заслуженный профессор в Университете Кардиффа рекомендует утром принять горячий душ, чтобы облегчить носовое дыхание и снять ломоту в мышцах.

К завтраку эксперт советует добавить апельсины, киви или свежие ягоды, в качестве источника витаминов. А вот от чая и кофе придется отказаться. Кофеин способствует обезвоживанию организма, а при простудных заболеваниях это опасно.

Его коллега, доктор Джули Сильвер рекомендует использовать небулайзер для ингаляций простым солевым раствором. Это поможет увлажнить и поднять местный иммунитет. От прогулок она посоветовала воздержаться, но если уж очень нужно выйти, то лучше повязать теплый шарф, который защитит от вдыхания холодного воздуха.

Ну и самое приятное — оказывается, наши бабушки, варившие нам суп при первых признаках болезни, были совершенно правы. Отоларинголог Адам Фрош объяснил, что горячая еда способствует расширению сосудов и смягчает горло. Но не стоит класть в еду специи, они могут вызвать приступ кашля и чихания, сообщает Mirror.