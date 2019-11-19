Резиновую Зину купили в магазине: женщины за 50 покупают секс-кукол чаще других

Секс-куклы по умолчанию считаются исключительно мужской забавой, но очевидно слабый пол решил бороться за равные права основательно. По статистике, покупательницами подобных взрослых игрушек чаще всего становятся женщины старше 50 лет.

Управляющий компанией The Doll House по производству кукол Фил Басс заявил, что покупательниц в возрасте день ото дня становится больше. По его словам, это может быть расценено, как последняя отчаянная попытка найти идеального мужчину.

Не останавливает молодых душой покупательниц и цена — за человекоподобного робота придется выложить не менее 15 000 фунтов стерлингов. В целом же, отметил Басс, аудитория его клиентов постепенно расширяется. В числе покупателей женатые пары и молодые люди обоих полов.

««Это уже не стереотипный одинокий старик, как таковой. Они составляют лишь около 10% моих клиентов. Теперь, я бы сказал, около четверти моих клиентов — женщины», — приводит слова главы компании Mirror.