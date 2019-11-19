Паре предложили повторно покрестить ребенка после публикации видео

Пользователи пришли к выводу, что с малышом не все нормально.

Современные приспособления для детей здорово облегчают родительскую долю. Но иногда покупка того или иного гаджета может здорово испугать маму и папу, а заодно и 400 000 людей по всему миру.

Молодая семья из Британии решила приобрести видеоняню для того, чтобы следить за малышом, пока он самостоятельно спит в своей комнате. Но изображение, транслируемое гаджетом было чудовищным. Все дело в том, что на изображении ребенок выглядит неестественно бледным с синевой, с преувеличенными тенями и светящимися глазами. Для неподготовленного человека зрелище впечатляющее.

We got a new video baby monitor and I think that was a mistake pic.twitter.com/Cu3Qwb0baJ — Passion Pop Socialist (@PassionPopSoc) 14 ноября 2019 г.

Они сфотографировали ребенка через монитор устройства и опубликовали в Сети.

«Мы купили видеоняню, но, кажется, это было ошибкой», — написал отец.

Запись мгновенно стала популярной, ее просмотрели 400 000 человек. «Вы крестили ребенка? Если да, то рекомендую попробовать снова, первый раз явно его не взял», — написал один из комментаторов.

«Может, просто вернуть его там, где взяли», — предложил следующий комментатор.