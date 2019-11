Паре предложили повторно покрестить ребенка после публикации видео

Современные приспособления для детей здорово облегчают родительскую долю. Но иногда покупка того или иного гаджета может здорово испугать маму и папу, а заодно и 400 000 людей по всему миру.

Молодая семья из Британии решила приобрести видеоняню для того, чтобы следить за малышом, пока он самостоятельно спит в своей комнате. Но изображение, транслируемое гаджетом было чудовищным. Все дело в том, что на изображении ребенок выглядит неестественно бледным с синевой, с преувеличенными тенями и светящимися глазами. Для неподготовленного человека зрелище впечатляющее.

We got a new video baby monitor and I think that was a mistake pic.twitter.com/Cu3Qwb0baJ

— Passion Pop Socialist (@PassionPopSoc) 14 ноября 2019 г.