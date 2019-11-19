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Не имей сто рублей: ученые выяснили, чем опасна дружба в Сети

Эксперты провели исследование и установили взаимосвязь между дружбой и ощущением счастья.

Не имей сто рублей: ученые выяснили, чем опасна дружба в Сети
Фото: Pixabay.com

Широкое распространение Интернета в мире позволяет людям общаться, даже находясь на большом расстоянии друг от друга. С появлением форумов и соцсетей мы стали заводить друзей, которых никогда не встречали лично. Но стали ли мы от этого счастливее?

Ученые из Университета Лидса провели исследование, используя данные двух онлайн-опросов, проведенных у 1496 людей. Люди, участвующие в исследовании, рассказали о своем возрасте, составе своих социальных сетей, о том, как часто они заводят более близкие знакомства в Сети и о своих собственных ощущениях благополучия.

Выводы получились неожиданными. Число близких друзей, казалось, было единственным, что повлияло на то, насколько они были довольны своей жизнью, передает Daily Mail. Вместо того, чтобы гнаться за трех и четырех -значными количествами друзей в Интернете гораздо продуктивнее чаще встречаться с двумя-тремя друзьями в режиме офлайн.

«Одиночество связано не столько с количеством друзей, сколько у вас есть, а с тем, какие у вас отношения. Если вы чувствуете себя одиноким лучше направить усилия на более тесные контакты с имеющимися друзьями, чем заводить новых в Сети», — объяснил автор исследования, доктор Ванди Брюин де Брюин.

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Не имей сто рублей: ученые выяснили, чем опасна дружба в Сети
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