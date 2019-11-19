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«Проявите уважение»: леопард атаковал мотоциклиста, не уступившего дорогу

Хищник набросился на транспортное средство на полном ходу.

«Проявите уважение»: леопард атаковал мотоциклиста, не уступившего дорогу
Фото: Pixabay.com

Необычное видео из Индии появилось в Сети и успело наделать много шума. Ролик демонстрирует, как на водителя мотоцикла на полном ходу набрасывается леопард.

Изначально видео было снято из автомобиля, стоящего на безопасном расстоянии от хищника. Можно понять, что люди в машине видят леопарда, обсуждают его. Дорога сперва свободна, но потом в темноте появляется мотоцикл и животное резко бросается на него из зарослей вдоль дороге.

Сотрудница государственного управления Великобритании, Сюзанна Нанда написала, что с дикими животными следует быть осторожными.

«Все стояли, уступив дорогу опасному хищнику, леопарду и лишь мотоциклист, наплевав на всех, вырвался вперед. Это могло бы стать последней поездкой в его жизни. Пожалуйста, помните, что это дикие животные, проявите уважение», — приводит слова Сюзанны Upi.

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«Проявите уважение»: леопард атаковал мотоциклиста, не уступившего дорогу
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