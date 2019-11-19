НОВОСТИ

Молодой отец принял роды жены на трассе — без помощи врачей

По словам медиков, справился мужчина просто прекрасно.

Молодой отец принял роды жены на трассе — без помощи врачей
Фото: Pixabay.com

Рождение ребенка — событие всегда ожидаемое и тщательно планируемое. Но природа считает, что ей лучше знать, когда тому или иному малышу стоит появиться на свет.

Молодая семья из Техаса ночью на своем автомобиле отправилась в клинику, потому что жене показалось, что она чувствует схватки. Сперва муж подбадривал ее, напоминал, как правильно дышать, но вскоре стало понятно, что в больницу они не успеют.

Тогда мужчина остановил машину. Первыми семью заметили пожарные, проезжавшие мимо. Они же вызвали врачей.

«Мы сталкиваемся с множеством случаев, когда родителям или даже матерям одиночкам приходится справляться своими силами. Можно заниматься этим 20, 40 лет, но оно не перестанет удивлять», — приводит Upi слова, которые сказал фельдшер и пожарный Джошуа Реам.

Мать и младенец сейчас чувствуют себя хорошо. По словам специалиста, малыш вел себя именно так, как и положено детям, родившимся час назад.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ребенокРодысемья и бракТехас
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Молодой отец принял роды жены на трассе — без помощи врачей
Интересно?
Поделись с друзьями: