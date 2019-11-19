Молодой отец принял роды жены на трассе — без помощи врачей

По словам медиков, справился мужчина просто прекрасно.

Рождение ребенка — событие всегда ожидаемое и тщательно планируемое. Но природа считает, что ей лучше знать, когда тому или иному малышу стоит появиться на свет.

Молодая семья из Техаса ночью на своем автомобиле отправилась в клинику, потому что жене показалось, что она чувствует схватки. Сперва муж подбадривал ее, напоминал, как правильно дышать, но вскоре стало понятно, что в больницу они не успеют.

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Тогда мужчина остановил машину. Первыми семью заметили пожарные, проезжавшие мимо. Они же вызвали врачей.

«Мы сталкиваемся с множеством случаев, когда родителям или даже матерям одиночкам приходится справляться своими силами. Можно заниматься этим 20, 40 лет, но оно не перестанет удивлять», — приводит Upi слова, которые сказал фельдшер и пожарный Джошуа Реам.

Мать и младенец сейчас чувствуют себя хорошо. По словам специалиста, малыш вел себя именно так, как и положено детям, родившимся час назад.