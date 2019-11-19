Женщина вырезала из сыра скульптуру весом больше тонны

После введения санкций сыра в европейских странах стало очевидно слишком много и люди ищут ему новое применение. Жительница Айовы Сара Кауфман, например, решила сделать из дорогого продукта скульптуру.

Стоит отметить, что это уже не первое творение Сары, за что она уже получила прозвище Сырная леди. На этот раз она решила сделать скульптуру Дана Гейбла — спортсмена, золотого призера Олимпийских игр, выигравшего 118 боевых матчей за свою карьеру.

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В качестве сырья использовался сыр Чеддер, твердого сорта. Статуя получилась весом в 3000 фунтов, на ее изготовление Сара потратила 40 часов. Скульптура была представлена в Хи-Ви в Анкени, мероприятие посетил и сам Дан Гейбл.

«Что ж, никогда не думал, что однажды встречу сыр, похожий на меня. Обычно на сыр больше походили мои противники после боя», — пошутил спортсмен.

На выставке скульптуру порезали на части и продали. Каждый доллар, вырученный с продажи, будет отправлен на развитие Национального музея борьбы имени Дана Гейбла, сообщает Upi.