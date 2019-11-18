Спортсмен попал в Кингу рекордов, подкидывая гантель

Занятия спортом уже много лет являются непременным атрибутом успешного современного человека. Но некоторым становится скучно просто повышать свои силу и выносливость. Дэвид Раш из Айдахо решил немного разнообразить свои упражнения с гантелями.

Мужчина на сегодняшний день побил уже порядка ста мировых рекордов Гиннеса в занятиях с гантелями. На этот раз он решил перебить собственный рекорд. Для этого спортсмен перебрасывал из руки в руку гантель весом более 18 килограммов.

На видео он предварительно кладет гирю на весы, чтобы продемонстрировать ее вес. Затем берет в руки по команде оператора начинает очень быстро перебрасывать тяжеленный снаряд.

Всего Раш сумел перебросить гантель 100 раз за 21,69 секунды, побив предыдущий рекорд 32,05 секунды. На прощание он пожелал зрителям быть сильными и уверенными в себе.