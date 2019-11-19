Мужчина на прогулке с собакой встретил птицу весом 6 килограммов

Для владельцев собак, ежедневные прогулки два раза в день быстро становятся рутиной. Но 48-летний Джейсон Барфорд из Глостершира серьезно пересмотрел свой взгляд на эту тему и считает, что нужно всегда быть готовым к сюрпризам.

На днях Джейсон гулял со своим лабрадором по кличке Молли в лесу. Неожиданно собака начала вести себя странно, бросаться в кусты, а потом и вовсе убежала. Хозяин нагнал ее и с удивлением увидел, что Молли преследовала страуса.

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Огромная птица, средний вес которых составляет от 6 килограммов, спокойно прогуливалась по лесу и чувствовала себя, как дома. Барфорд признался, что в тот момент очень испугался, ведь Молли могла броситься на птицу, а страус в ответ мог ее серьезно покалечить.

К счастью, страус не был предрасположен к общению. Как сообщает Upi, при виде мужчины с собакой, он ускорил шаг и вскоре скрылся. Джейсон обратился в службу контроля безнадзорных животных, где ему ответили, что страус, вероятнее всего, сбежал с фермы.