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Анна Нетребко благословила конкурсантов Детского Евровидения от России

Юные вокалисты Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак познакомились в певицей, чей голос чарует зрителей по всему миру.

Анна Нетребко благословила конкурсантов Детского Евровидения от России
Анна Нетребко и ее супруг благословили юных участников Евровидения. Фото: предоставлено организаторами.

Участники Детского Евровидения 2019 от России 9-летняя Татьяна Меженцева и 13-летний Денберел Ооржак получили благословение от оперной певицы Анны Нетребко. Перед своим отъездом на конкурс в Польшу юные дарования пришли на творческий вечер Игоря Крутого в Кремле, где и встретились с известной на весь мир вокалисткой и ее не менее талантливым супругом Юсифом Эйвазовым.

Сам композитор и, по совместительству организатор вечера, провел ребят за кулисы и представил их Анне Нетребко. Крутой рассказал оперной певице об успехах этих детей и важной миссии, которую им предстоит совершить на Детском Евровидении. Народная артистка России поддержала юных коллег и дала ценные советы.

«Таня, Денберел, мы вам желаем победы, но это не главное. Самое главное — то, что вы участвуете в конкурсе. Покажите себя с лучшей стороны. Удачи, вам звездочки наши! Будем за вас болеть», — сказала Нетребко.

Напомним, что голосование Детского Евровидения начнется на сайте конкурса в 22 часа 22 ноября. Это будет первый этап. Второй же начнется 24 числа после исполнения последней песни шоу и продлится всего 15 минут.

Детское Евровидение
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак — наша надежда на Детском Евровидении. Фото: предоставлено организаторами.

Финал конкурса, соответственно, начнется 24 ноября в 18:00. Добавим, что Детском Евровидении можно голосовать за свою страну.

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«Детское Евровидение — 2019»Анна НетребкоДетское ЕвровидениеЮсиф Эйвазов
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Анна Нетребко благословила конкурсантов Детского Евровидения от России
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