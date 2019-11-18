Приятного аппетита: в Индии мужчина 20 лет питается землей и не болеет

Житель Индии похвастался, что перестал болеть, когда начал есть землю. В прямом смысле слова. А есть он ее начал 20 лет назад.
На сайте Newsflare опубликовано видео, как 48-летний Нукала Котешвара жует землю из-под ног. Причем он делает это каждый день: по килограмму почвы примерно.
Мужчина может пропустить прием обычной пищи, но от своего «главного блюда» не отказывается никогда. В добавок, оно всегда есть под ногами.
Такая необычная диета избавила его от болезней, говорит землеед. Ну дают индийские йоги! А более приемлемой для обычного человека панацеи у них нет?