Василиск из Гарри Поттера наяву: питон 10 лет жил в потолке спа-салона в Китае

Эксперты предполагают, что он питался крысами и неплохо себя чувствовал.

В Китае на головы посетителям спа-салона рухнул 19-килограммовый питон. Ладно, под ним никого не было, но точно сообщается, что 4-метровая змеюка упала с подвесного потолка, в котором жила почти 10 лет.

Хозяин заведения, увидев этого «гостя», не мог перестать дрожать. Вызванные на место полицейские за 5 минут «скрутили» рептилию и депортировали ее в зоопарк.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел 12 ноября в торговом центре китайского города Фошань. Работник спа-салона, оборудованного в этом здании, обходил комнаты, когда увидел свалившегося с потолка питона. Пострадавших нет.

Самое интересное — как змея пробралась в развлекательный комплекс. Начальник салона рассказал, что слышал слухи о рептилии, скрывающейся в здании еще 10 лет назад, а три года назад рабочие, делавшие ремонт, травили байки, что видели это чудовище.

Зоологи предположили, что питон всю свою жизнь (а живут они до 25 лет) обитал в потолке и питался крысами. Если так, то торговый центр лишился ценного сотрудника.

А теперь представьте: ведь эта змея жила практически как василиск из книг про Гарри Поттера. Если бы в спа-салон пришел змееуст, он бы слушал странный голос, доносящийся откуда-то сверху…